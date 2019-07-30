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Британские ученые установили связь между любимой музыкой и уровнем IQ

Наука print

Британские специалисты из Оксфордского университета подтвердили гипотезу о связи музыкальных предпочтений с уровнем интеллекта. Выводы ученых опубликовал сайт American Psychological Association.

Исследователи провели опрос с участием 400 школьников из Хорватии. Ученые выяснили их музыкальные вкусы, а затем предложили пройти тест на определение IQ. 

Выяснилось, что участники опроса, набравшие самые высокие баллы за тест, в основном предпочитали инструментальную музыку: классику, джаз и эмбиент. Поклонники рока также показали хороший результат. Меньше всего баллов набрали те, кто слушал рэп. 

Ранее "Правда.Ру" писала, что музыка успокаивает пациентов перед хирургическими операциями не менее эффективно, чем обычные лекарства от тревожности. К такому выводу пришли американские специалисты из Университета Пенсильвании.

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