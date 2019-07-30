Эксперты заявили об исчерпании возобновляемых ресурсов за 2019 год

Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы за 2019 год. Такое заявление сделали специалисты международного аналитического центра Gloobal Footprint Network.

По словам экспертов, день "экологического дога" в последние годы наступает на два месяца раньше, чем это было еще 20 лет назад. В текущем году эта дата наступила еще раньше.

В 2019 году вода, почва и чистый воздух используются людьми в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются. Подобный перекос приводит к опустыниванию пахотных земель, эрозии почвы, стремительному вымиранию животных, насекомых и растений, а также к постоянному увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере.

Экологи выяснили, что при нынешнем уровне потребления людям понадобилось бы 3,2 планеты, если бы все жили как в России. Уровень потребления в США потребовал бы целых пять планет.

Напомним, ранее ученые заявили, что тихоходка переживет все организмы на Земле в случае катастрофы космического масштаба.