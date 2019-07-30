Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы за 2019 год. Такое заявление сделали специалисты международного аналитического центра Gloobal Footprint Network.
По словам экспертов, день "экологического дога" в последние годы наступает на два месяца раньше, чем это было еще 20 лет назад. В текущем году эта дата наступила еще раньше.
В 2019 году вода, почва и чистый воздух используются людьми в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются. Подобный перекос приводит к опустыниванию пахотных земель, эрозии почвы, стремительному вымиранию животных, насекомых и растений, а также к постоянному увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере.
Экологи выяснили, что при нынешнем уровне потребления людям понадобилось бы 3,2 планеты, если бы все жили как в России. Уровень потребления в США потребовал бы целых пять планет.
Напомним, ранее ученые заявили, что тихоходка переживет все организмы на Земле в случае катастрофы космического масштаба.
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