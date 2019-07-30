Американский астронавт опубликовал фото разрушения корабля "Прогресс"

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) разрушение в земной атмосфере грузового корабля "Прогресс МС-11".

Напомним, корабль "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС в понедельник. Он был сведен с орбиты в 16:50 по московскому времени, затем вошел в атмосферу Земли и разрушился. Часть обломков упали в южных водах Тихого океана.

"Я поймал этот вид во время входа корабля в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут - мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте", - написал астронавт на своей странице в Twitter.

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" запустили 4 апреля. Он установил рекорд по длительности полета, долетев до станции за 3 часа и 21 минуту.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из двух россиян, трех американцев и одного итальянца.