Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 29 июля проведет встречу с главами частных космических компаний, чтобы обсудить развитие частной космонавтики. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, это будет первая встреча Рогозина с представителями частных космических компаний российского рынка, которые должны представить ведомству презентации своих проектов. В свою очередь, глава "Роскосмоса" расскажет частникам о законодательном регулировании отрасли, а также о мерах государственной поддержки.
В мероприятии примут участие представители компании "Исон", S7 Космические транспортные системы, а также "НСТР Ракетные технологии".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассказывалось о перспективах российской космонавтики. Российская космическая отрасль в 2017 году пережила несколько достаточно неприятных моментов. Неприятных прежде всего по соображениям престижа.
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