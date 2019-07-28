Ученые НАСА разработали концепцию, по которой уже сегодня можно начать добычу полезных ископаемых из астероидов. в 2012 году в США были созданы две компании, которые планируют этим заниматься - Planetary Resource и Deep Space Industries.
Поскольку регулярные полеты в пояс астероидов слишком дорогое удовольствие, то ученые придумали способ доставки пролетающих мимо нашей планеты астероидов прямо на Землю. Для этого в космос будет запускаться специальный аппарат на солнечных батареях. Используя энергию солнца он сможет доставить космическое тело на поверхность Земли, где специалисты и проведут его разработку. Космический аппарат будет выводиться в космос с помощью ракеты-носителя "Атлас-5". Такой полет обойдется всего в 2,6 миллиардов долларов.
По оценкам астрономов, ежегодно в непосредственной близости от Земли пролетает 5-6 астероидов, которые могут содержать уникальные ископаемые.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия планирует запретить США и другим странам присваивать другие планеты или астероиды в космосе. В РФ разработали имплементационное соглашение к «Договору о космосе», которое намерены представить в ООН. Если его примут, то прописанный уже в договоре запрет на присвоение космических объектов, включая их ресурсы, станет обязательным.
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