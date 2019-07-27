Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" вышла на вторую земную орбиту, сообщает Национальная организация космических исследований.
"Второй маневр подъема орбиты космического корабля был выполнен успешно. Все параметры станции в норме. Третий маневр подъема орбиты намечен на 29 июля 2019 года", - отмечается в сообщении организации в Twitter.
В скором времени станция выполнит еще несколько маневров, а затем пойдет на сближение с Луной. Аппарат с помощью лунного притяжения выйдет на орбиту Земли. По расчетам специалистов, "Чандраян-2" приблизится к Луне 20 августа, затем станция в автоматическом режиме выберет наиболее оптимальную площадку для посадки. Прилунение должно произойти 7 сентября.
Напомним, запуск станции состоялся 22 июля. Аппарат продолжает индийскую лунную программу. Начало ей положила орбитальная станция "Чандраян-1", отправленная к Луне в 2008 году. Новый проект позволит Индии стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая смогла осуществить успешную посадку на Луне.
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