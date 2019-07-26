Европе предрекли более частые периоды экстремальной жары

Периоды экстремальной жары в Европе в перспективе будут только нарастать и становиться чаще. Это может нанести ущерб сельскому хозяйству, биологическому разнообразию в регионе, а также здоровью людей.

Рекордная температура установилась в некоторых европейских странах второй раз за летний сезон. В Германии накануне воздух прогрелся до плюс 41 градуса, во Франции - до плюс 42, в Бельгии - до плюс 40, в Нидерландах - до плюс 41, в Великобритании - до плюс 36.

"Очевидно, что глобальное потепление климата будет сопровождаться более сильными, более частыми и продолжительными тепловыми волнами во многих регионах", - прокомментировал аномальную жару бельгийских эксперт Жан-Паскаль ван Иперселе, сообщают РИА "Новости".

По его словам, подобные изменения климата в долгосрочной перспективе повлияют на здоровье населения Европы и состояние экосистемы. "Человеческому организму сложнее функционировать, когда температура становится слишком высокой, также высокие температуры часто сопровождаются чрезмерными концентрациями озона, газа, который атакует дыхательную систему", - отметил специалист.

Исследователь из Льежского университета Кристоф Киттель также предположил, что европейцам придется привыкнуть к подобным периодам жары. "Трудно точно определить, несколько часто эти аномалии будут происходить в ближайшие годы, но ожидается явное увеличение этих событий", - заключил он.