Google будет удалять из Chrome все подозрительные расширения

Компания Google будет удалять из Chrome Web Store расширения, которые собирают слишком много персональных данных пользователей. Все подозрительные приложения будут убраны из магазины.

Как уточняет портал The Next Web, компания обратилась ко всем разработчикам с просьбой изменить политику конфиденциальности своих расширений. Такая мера связана с планом компании под названием Project Strobe, направленном на защиту персональных данных пользователей Google. Новая политика конфиденциальности уже позволила обнаружить уязвимость одного из сервисов компании.

Ранее журналисты американской газеты The Washington Post опубликовали материал, в котором говорилось о масштабной утечке данных благодаря расширениям. В состав утечек вошли различные персональные данные, включая имена, рецепты лекарств, номера телефонов и рейсов самолетов.