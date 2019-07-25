20-летний криптомиллионер выступил перед конгрессменами США

20-летний критомиллионер Эрик Финман рассказал в Twitter, что выступал перед американскими конгрессменами. Встреча была организована членом Республиканской партии Полом Госаром.

По итогам встречи, Финман заявил, что в Вашингтоне складывается прекрасная атмосфера для развития блокчейн-технологий. По мнению миллионера, конгрессмены готовы говорить о криптовалюте и находить совместные решения.

"Сегодня я рассказал представителям конгресса США о биткоине и других криптовалютах. Это был хороший день для блокчейн-технологий, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в диалоге с криптоэнтузиастами", - сообщил Финман.

Полгода назад Эрик Финман, который сколотил себе состояние на биткоине заявлял, что у криптовалют нет будущего и совсем скоро они станут частью истории.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзор, в котором прогнозируется, когда криптовалюту признают повсеместно. На сегодняшний день было зарегистрировано свыше 22 миллионов электронных кошельков для криптовалют, а активно их используют 2.9-5.8 миллионов человек. Однако, транзакции криптовалют все еще не очень широко распространены и в основном они используются либо для трейдинга, либо для инвестирования.

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