Microsoft по ошибке выпустили в релиз тестовую сборку Windows 10

Компания Microsoft по ошибке выпустила новую версию своей операционной системы Windows 10 версии 18947.1000. Обновление должно было распространиться по внутренним каналам компании для тестирования, однако по ошибке попало в свободный доступ.

Представители компании рекомендуют пользователям Windows 10 не обновлять свою ОС до версии 18947.1000, поскольку неизвестно, как сборка поведет себя в реальных условиях. Примечательно, что это касается владельцев х32 и х64 битных систем.

Официальные представители Microsoft пока не прокомментировали инцидент. Два года назад компания уже допускала подобную ошибку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о событиях 2014 года, когда обновление для Windows 7 привело к неработоспособности компьютеров, которые используют эту операционную систему.

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