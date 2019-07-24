Компания Microsoft по ошибке выпустила новую версию своей операционной системы Windows 10 версии 18947.1000. Обновление должно было распространиться по внутренним каналам компании для тестирования, однако по ошибке попало в свободный доступ.
Представители компании рекомендуют пользователям Windows 10 не обновлять свою ОС до версии 18947.1000, поскольку неизвестно, как сборка поведет себя в реальных условиях. Примечательно, что это касается владельцев х32 и х64 битных систем.
Официальные представители Microsoft пока не прокомментировали инцидент. Два года назад компания уже допускала подобную ошибку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о событиях 2014 года, когда обновление для Windows 7 привело к неработоспособности компьютеров, которые используют эту операционную систему.
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