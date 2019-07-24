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Источник Правда.Ру

Синоптики сравнили погоду в конце июля с "температурной пилой"

Наука » Экология print

Синоптики предупреждают о резком похолодании из-за холодного арктического воздуха, который в скором времени придет в центральные регионы России. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал "Правде.Ру" о том, какой погоды стоит ждать в ближайшее время. 

"Что касается ближайшей недели, то она будет отличаться просто невероятными кульбитами погоды. Нас ждет настоящая температурная пила. До четверга мы будем находиться под влиянием влажного, сырого атлантического воздуха с короткими, но интенсивными ливневыми дождями, местами с грозами и умеренным температурным фоном +20. Уже с пятницы нас ждет возвращение лета, по крайней мере, температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и на несколько градусов превысит ее в цифрах", - сказал эксперт. 

Он подчеркнул, что температура воздуха в грядущие выходные позволит возобновить купальный сезон, который был прерван похолоданием. В субботу воздух прогреется до 28 градусов тепла. 

"Но такое улучшение погоды и возвращение лета будет кратковременным, поскольку уже в воскресенье через Центральную Россию начнет прорываться холодный фронт полярного происхождения: пойдут дожди, температура в дневные часы уже не превысит +18-23 градусов. Но это только начало. Воскресенье станет таким переломным днем, когда мы от летней жаркой, не жаркой, а от летней комфортной теплой погоды начнем сваливаться в осень", - отмечает Евгений Тишковец. 

В понедельник температура воздуха составит всего 13-18 градусов тепла днем, следующие два дня также будут довольно холодными. Именно эти дни обычно считаются самыми теплыми в году, подчеркивает собеседник "Правды.Ру". 

"И вот такая ирония, что называется, самые теплые дни будут самыми холодными. Это уже ультраполярное вторжение. Из-за взаимодействия циклона над Уралом и антициклона над Скандинавией сформируется такая устойчивая, очень мощная струя воздуха, которая откроет нам путь ультраполярному холоду, когда температура просто рухнет до показателей конца сентября - начала октября", - объясняет специалист ФОБОС. 

Эксперт обратил внимание на то, что это не просто обычное похолодание, а самое настоящее уникальное явление, которое в столичном регионе бывает не чаще одного раза в 50 лет. Последний раз подобная погода фиксировалась в 1971 году, а самый холодный июль жители Москвы пережили в 1916 году. 

"Так что те, кто собирается на дачные участки в конце недели, когда будет пригревать солнышко, еще могут успеть хвост лета ухватить. Но возвращаться они будут уже в осень. Так что советую взять теплые вещи, иначе можно попасть в нехорошую ситуацию", - заключил Евгений Тишковец. 

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Темы погода эксперт синоптики метеорологи евгений тишковец
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