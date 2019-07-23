России известно местоположение секретных спутников США

Европейское космическое агентство создало каталог космических объектов, которые находятся на геостационарной орбите. Для создания каталога агентство использовало российские данные, в которых содержалась информация о секретных американских спутниках.

В итоге местоположение 1638 засекреченных объектов оказалось в свободном доступе. Но из них только 529 все еще находятся в рабочем состоянии. Остальные уже давно вышли из строя. В каталоге содержится местоположение спутников CLIO, Mercury, Orion и GSSAP, которые ведут разведку космической и радиотехнической обстановки.