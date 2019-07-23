Ученые определили назначение найденного стеклянного скока в руинах римской виллы в деревне Чедворт, графство Глостершир. Оказалось, что осколок - это часть бутылки, которая была изготовлена недалеко от побережья Черного моря.
Историки предполагают, что в бутылке хранили экзотические парфюмерные изделия. Исследователи смогли определить даже форму и размеры бутылки. Аналогичное изделие из стекла ранее было найдено в Херсонесе.
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