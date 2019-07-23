Американский ученый сократил IQ-тест до трех вопросов

Математические вопросы для теста на уровень IQ придумал Шейн Фредерик еще 14 лет назад. Профессор Массачусетского технологического института разработал всего три вопроса, которые могут показать уровень интеллектуального развития человека.

За время существования теста его успели пройти более трех тысяч студентов Гарвардского и Йельского университета. Примечательно, что правильные ответы на вопросы дали лишь 17% студентов.

Первый вопрос касался стоимости мячика для тенниса. Стоимость мячика необходимо вычислить в случае, если общая стоимость мячика и ракетки для тенниса составляет 1,10 доллара. Большинство студентов отвечали на этот вопрос 10 центов, однако правильный ответ - 5 центов.

Второй вопрос был о производстве. Пяти машинам необходимо 5 минут времени, чтобы изготовить пять предметов. Вопрос звучал так, сколько времени необходимо 100 машинам, чтобы изготовить 100 предметов. Подавляющее количество людей отвечают на этот вопрос 100 минут, но правильный ответ - 5 минут.

Третий вопрос - проверка на сообразительность. Необходимо посчитать за сколько дней кувшинки заполнят половину пруда, если для полного заполнения им необходимо 48 дней, а ежедневно количество кувшинок увеличивается в два раза. Обычно студенты отвечают 24 дня, но правильный ответ - 47 дней.

По словам профессора Фредерика, после постановки вопроса необходимо гасить в себе цифры, которые сразу же приходят на ум, поскольку они неправильные.