Компания Huawei тайно помогла правительству Северной Кореи создать государственного мобильного оператора Koryolink. Об этом сообщило американское издание Washington Post, со ссылкой на источники.
Центром разработки мобильной сети стал недорогой отель в Пхеньяне, где сотрудники Huawei совместно с местными специалистами занимались внедрением программного и аппаратного обеспечения. Сеть Koryolink была создана еще в 2008 году и на данный момент работает на устаревшем оборудовании, поскольку Huawei больше не обслуживает ее.
Журналисты WP задались вопросом, нарушила ли китайская компания международное торговое законодательство тайно поставляя технологии США в Северную Корею. Примечательно, что в 2016 году во время расследования в США против Huawei, китайская компания заверила министерство торговли и промышленности Соединенных Штатов, что у нее "нет бизнеса" в КНДР.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала почему российский рынок лишился новых моделей Huawei.
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