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WP: Huawei тайно создала мобильную сеть в Северной Корее

Наука » Технологии print

Компания Huawei тайно помогла правительству Северной Кореи создать государственного мобильного оператора Koryolink. Об этом сообщило американское издание Washington Post, со ссылкой на источники.

Центром разработки мобильной сети стал недорогой отель в Пхеньяне, где сотрудники Huawei совместно с местными специалистами занимались внедрением программного и аппаратного обеспечения. Сеть Koryolink была создана еще в 2008 году и на данный момент работает на устаревшем оборудовании, поскольку Huawei больше не обслуживает ее.

Журналисты WP задались вопросом, нарушила ли китайская компания международное торговое законодательство тайно поставляя технологии США в Северную Корею. Примечательно, что в 2016 году во время расследования в США против Huawei, китайская компания заверила министерство торговли и промышленности Соединенных Штатов, что у нее "нет бизнеса" в КНДР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала почему российский рынок лишился новых моделей Huawei.

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Темы huawei сеть кндр мобильная сеть северная корея
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