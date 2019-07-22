Индия запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2"

Индия успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2", на борту которой находится небольшой луноход.

Как отмечает индийская организация космических исследований (ISRO), старт миссии планировался на 15 июля, но затем был перенесен в связи с техническими неполадками. Посадка на Луне произойдет 6 или 7 сентября.

Индийская лунная программа началась в октябре 2008 года. Тогда на лунную орбиту был отправлен аппарат "Чандраян-1", который проработал на ней 312 дней и отправил на поверхность спутника исследовательский зонд. Новая миссия предусматривает посадку на Луну и ее исследование с помощью лунохода, который будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.

Успех миссии позволит Индии стать четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), осуществившей посадку на Луне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что израильский беспилотный аппарат SpaceIL Beresheet, отправленный на Луну в конце февраля, доставит на поверхность спутника Земли первую часть масштабной электронной библиотеки под названием "Архив на миллиард лет", где будут собраны все знания человечества на тот случай, если население планеты по какой-либо причине окажется отброшенным в своем развитии.

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