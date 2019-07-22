Американские астронавты через пять лет создадут на Луне опорную базу, которая станет отправной точкой для полета на Марс. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.
По его словам, в Белом доме полностью поддерживают проект NASA по доставке астронавтов на Луну в 2024 году с помощью ракеты Orion.
"При прежних администрациях этот проект не получал необходимое внимание, его очень плохо финансировали. Наша администрация такую ошибку не допустит", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS.
Возвращение американцев на Луну позволит вновь сделать США лидером в освоении космического пространства, верит вице-президент.
Напомним, в начале июля президент Дональд Трамп пообещал вернуться на Луну и установить американский флаг на Марсе. На эти цели из бюджета страны выделено 1,6 миллиарда долларов. Для отправки астронавтов на Луну планируется использовать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System, однако в NASA рассматривают и другие варианты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый пилотируемый полет на Марс должен состояться в 2033 году, несмотря на скептические заявления со стороны ряда американских экспертов. Так считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.
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