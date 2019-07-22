В США намерены создать базу на Луне для покорения Марса

Американские астронавты через пять лет создадут на Луне опорную базу, которая станет отправной точкой для полета на Марс. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, в Белом доме полностью поддерживают проект NASA по доставке астронавтов на Луну в 2024 году с помощью ракеты Orion.

"При прежних администрациях этот проект не получал необходимое внимание, его очень плохо финансировали. Наша администрация такую ошибку не допустит", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS.

Возвращение американцев на Луну позволит вновь сделать США лидером в освоении космического пространства, верит вице-президент.

Напомним, в начале июля президент Дональд Трамп пообещал вернуться на Луну и установить американский флаг на Марсе. На эти цели из бюджета страны выделено 1,6 миллиарда долларов. Для отправки астронавтов на Луну планируется использовать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System, однако в NASA рассматривают и другие варианты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый пилотируемый полет на Марс должен состояться в 2033 году, несмотря на скептические заявления со стороны ряда американских экспертов. Так считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Читайте также: NASA предложило всем желающим отправить свое имя на Марс