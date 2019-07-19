Американские ученые заявили о пользе красного вина для астронавтов

Вино поможет астронавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс. Такой вывод сделали американские специалисты из Гарвардского университета.

Как пишет научный журнал Frontiers in Physiology, красное вино содержит в себе особое вещество, которые защищает мускулы человека при низком уровне гравитации.

По словам ученых, если астронавт пробудет в космосе всего три недели, то объем мускулов в его голенях сократится почти на треть. Схожие проблемы сейчас испытывает экипаж Международной космической станции, подчеркивают специалисты. С этим можно бороться с помощью диеты, которая будет включать в себя красное вино и кожуру винограда.

Вино и виноград замедлят деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа.