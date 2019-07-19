Вино поможет астронавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс. Такой вывод сделали американские специалисты из Гарвардского университета.
Как пишет научный журнал Frontiers in Physiology, красное вино содержит в себе особое вещество, которые защищает мускулы человека при низком уровне гравитации.
По словам ученых, если астронавт пробудет в космосе всего три недели, то объем мускулов в его голенях сократится почти на треть. Схожие проблемы сейчас испытывает экипаж Международной космической станции, подчеркивают специалисты. С этим можно бороться с помощью диеты, которая будет включать в себя красное вино и кожуру винограда.
Вино и виноград замедлят деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа.
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