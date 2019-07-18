Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями в семи странах. Пользователи реагируют очень негативно. Теперь жители Японии, Новой Зеландии, Канады, Италии, Ирландии, Бразилии и Австралии не могут увидеть количество лайков.
Пользователи соцсети сразу же обрушились с критикой в адрес разработчиков. По их мнению, Instagram всегда был завязан на лайках, а теперь пользователей просто лишают смысла делать новые публикации.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.