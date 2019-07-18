Instagram перестал показывать количество лайков в семи странах

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями в семи странах. Пользователи реагируют очень негативно. Теперь жители Японии, Новой Зеландии, Канады, Италии, Ирландии, Бразилии и Австралии не могут увидеть количество лайков.

Пользователи соцсети сразу же обрушились с критикой в адрес разработчиков. По их мнению, Instagram всегда был завязан на лайках, а теперь пользователей просто лишают смысла делать новые публикации.