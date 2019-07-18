Ученый из США призвал продолжить поиски останков детей Николая II

Научный сотрудник из Соединенных Штатов Америки Петр Сарандинаки призвал научную общественность к поиску останков детей российского императора Николая II.

Американский ученый считает необходимым отыскать больше останков царевича Алексея и великой княжны Марии.

Петр Сарандинаки напомнил, что на сегодняшний день было обнаружено лишь 44 костных фрагмента тел детей последнего российского императора. По мнению научного сотрудника из США, археологам стоит проверить оставшуюся часть поляны, где ранее были найдены захоронения.

Отметим, что Петр Сарандинаки на протяжении многих лет занимается поисками останков Николая II и его семьи. Ученый возглавляет интернациональную группу археологов, трудящихся над раскопками в Перми.

Напомним, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Несколько лет назад Следственный комитет Российской Федерации возобновил расследование дела о гибели Романовых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музей Трои в Турции требует от России вернуть "троянский клад".

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