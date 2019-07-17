Власти канадского города Ричмонд-Хилл считают, что популярность цифровой валюты будет только повышаться. До 30 сентября городские чиновники планируют реализовать проект, по которому жители города смогут оплачивать криптовалютой налоги на имущество.
Для реализации проекта власти Ричмонд-Хилла заключили соглашение с криптовалютной платформой Coinberry, которая занимается обработкой криптовалютных транзакций.
Примечательно, что платформа Coinberry уже реализовывал такой проект в городе Иннисфейл, жители которого уже могут оплачивать налоги на недвижимость с помощью популярных криптовалют.
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