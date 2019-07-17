Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жители Ричмонд-Хилла смогут оплачивать налоги криптовалютой

Наука » Технологии print

Власти канадского города Ричмонд-Хилл считают, что популярность цифровой валюты будет только повышаться. До 30 сентября городские чиновники планируют реализовать проект, по которому жители города смогут оплачивать криптовалютой налоги на имущество.

Для реализации проекта власти Ричмонд-Хилла заключили соглашение с криптовалютной платформой Coinberry, которая занимается обработкой криптовалютных транзакций.

Примечательно, что платформа Coinberry уже реализовывал такой проект в городе Иннисфейл, жители которого уже могут оплачивать налоги на недвижимость с помощью популярных криптовалют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы деньги канада налоги экономика криптовалюта
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
Выдуманные достопримечательности для привлечения туристов
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Достижения медицины
Глина: новый способ борьбы с инфекциями?
Новости Все >
СБУ задержала водителя тягача, который перевозил "Бук" в Донбассе
Для нуждающихся в восстановлении усадеб создадут "паспорта"
В Кремле прокомментировали предложение об изменении Конституции
Власти Яранска разослали жителям уведомления об их смерти
Мухаммад V развелся с обладательницей титула "Мисс Москва-2015"
Журналист: украинцы сами виноваты в том, что у власти в стране "уроды"
На дублере Остафьевского шоссе построили 200-метровый мост
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николаеве
Полиция Испании задержала 25 человек за интернет-мошенничество
Последние материалы
Журналист: украинцы сами виноваты в том, что у власти в стране "уроды"
На дублере Остафьевского шоссе построили 200-метровый мост
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Глина: новый способ борьбы с инфекциями?
Зеленский поскандалил с директором аэропорта в Николаеве
Стоит ли брать собаку из приюта
Полиция Испании задержала 25 человек за интернет-мошенничество
Половина земель в Забайкалье попала под программу "Дальневосточный гектар"
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Жители Ричмонд-Хилла смогут оплачивать налоги криптовалютой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Новости Грузии
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Правила игры
Владелец платиновой карты отказался летать "Аэрофлотом"
Новости Украины
В Чернобыле найден заброшенный радиоактивный грузовик
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Экономика
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Партии
Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела

Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Новости Украины
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Общество
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Любовь Степушова В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна Любовь Степушова Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13 Владимир Губарев
Комментарии
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
NYT: МИД РФ отказало преподавателям Англо-американской школы в визах
Костин: власть давно не боится уличных акций
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Милонов предложил россиянам без горячей воды мыться в банях бесплатно
NYT: МИД РФ отказало преподавателям Англо-американской школы в визах
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Le Parisien: пилот MH370 убил пассажиров и утопил Boeing в океане
Навальный и горе-соратники идут в МГД при помощи политтехнологий из 90х
Гибель Грузии: уроки для современной России
ВЦИОМ: 68% россиян относятся к Украине "хорошо"
ВЦИОМ: 68% россиян относятся к Украине "хорошо"
ВЦИОМ: 68% россиян относятся к Украине "хорошо"
В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна
Футболист Мор: на Украине президент клуба выбегал на поле с автоматом
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Порошенко проигнорировал приглашение на допрос
В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ