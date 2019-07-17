Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо в "Ростех" с просьбой рассмотреть возможность создания телефонов для школьников. Таким образом депутат предлагает создать альтернативу для использования смартфонов в школах.
В письме, которое направил Чернышов в корпорацию, указывается, что "шкулфон" должен иметь список контактов, куда можно будет вносить номера телефонов родителей, одноклассников и преподавателей. Также устройство должно поддерживать приложения "Московская электронная школа" и "Российская электронная школа".
Парламентарий предлагает создать для школьников специальный "внутренний Интернет", где дети смогут общаться без буллинга, поскольку "шкулфон" будет блокировать любые оскорбления и слова, унижающие достоинство собеседника.
"Я не предлагаю лишать детей технологий, в частности мобильного телефона. Я лишь хочу заменить развлекательный контент, который поглощают школьники, на образовательный, причем сделать его интересным для восприятия. Это поможет детям не только приобрести новые знания, но и посмотреть на процесс обучения по-другому", - считает Чернышов.
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