Депутат ГД предлагает заменить смартфоны в школах на "шкулфоны"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо в "Ростех" с просьбой рассмотреть возможность создания телефонов для школьников. Таким образом депутат предлагает создать альтернативу для использования смартфонов в школах.

В письме, которое направил Чернышов в корпорацию, указывается, что "шкулфон" должен иметь список контактов, куда можно будет вносить номера телефонов родителей, одноклассников и преподавателей. Также устройство должно поддерживать приложения "Московская электронная школа" и "Российская электронная школа".

Парламентарий предлагает создать для школьников специальный "внутренний Интернет", где дети смогут общаться без буллинга, поскольку "шкулфон" будет блокировать любые оскорбления и слова, унижающие достоинство собеседника.

"Я не предлагаю лишать детей технологий, в частности мобильного телефона. Я лишь хочу заменить развлекательный контент, который поглощают школьники, на образовательный, причем сделать его интересным для восприятия. Это поможет детям не только приобрести новые знания, но и посмотреть на процесс обучения по-другому", - считает Чернышов.