Ранее запуск астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" был перенесен из-за технической неисправности второй ступени ракеты "Протон-М". Ракета-носитель должна была стартовать с космодрома Байконур в ночь на 13 апреля, но специалисты обнаружили трещину в трубопроводе второй ступени.
Примечательно, что снижение давления в баке второй ступени из-за разгерметизации наддува бака происходило два раза. Об этом сообщил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. По его словам, старт ракеты-носителя был запланирован еще на июнь, однако перед стартом специалистами была обнаружена трещина в трубопроводе.
Вторую ступень ракеты вернули в монтажно-испытательный комплекс, где должны были устранить неполадку. Устименко утверждает, что рассматривался вариант доставки новой второй ступени с помощью авиации, однако от него отказались.
Когда "Протон-М" вновь доставили на Байконур уже в июле, утечка давления вновь обнаружилась в том же самом месте. Еще одно снятие ракеты со старта означало бы, что следующая попытка пуска состоится в конце 2019 года, поэтому специалисты Центра Хруничева предложили решить проблему с помощью нового герметика.
Тесты и сам запуск ракеты-носителя показали, что герметик оказался эффективен и смог устранить разгерметизацию наддува бака. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что запуск "Протон-М" был непростой задачей, а специалисты, которые устранили неполадку перед запуском ракеты, будут представлены к государственной награде.
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