"Протон-М" заклеили герметиком, а затем запустили в космос

Ранее запуск астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" был перенесен из-за технической неисправности второй ступени ракеты "Протон-М". Ракета-носитель должна была стартовать с космодрома Байконур в ночь на 13 апреля, но специалисты обнаружили трещину в трубопроводе второй ступени.

Примечательно, что снижение давления в баке второй ступени из-за разгерметизации наддува бака происходило два раза. Об этом сообщил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. По его словам, старт ракеты-носителя был запланирован еще на июнь, однако перед стартом специалистами была обнаружена трещина в трубопроводе.

Вторую ступень ракеты вернули в монтажно-испытательный комплекс, где должны были устранить неполадку. Устименко утверждает, что рассматривался вариант доставки новой второй ступени с помощью авиации, однако от него отказались.

Когда "Протон-М" вновь доставили на Байконур уже в июле, утечка давления вновь обнаружилась в том же самом месте. Еще одно снятие ракеты со старта означало бы, что следующая попытка пуска состоится в конце 2019 года, поэтому специалисты Центра Хруничева предложили решить проблему с помощью нового герметика.

Тесты и сам запуск ракеты-носителя показали, что герметик оказался эффективен и смог устранить разгерметизацию наддува бака. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что запуск "Протон-М" был непростой задачей, а специалисты, которые устранили неполадку перед запуском ракеты, будут представлены к государственной награде.