Ученые из России нашли способ борьбы с сильной тряской самолета

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) нашли новый способ борьбы с сильной тряской самолета, которая возникает на околозвуковых скоростях.

Сильная тряска возникает из-за волнового сопротивления воздуха и грозит разрушением крыльев воздушного судна из-за усталости конструкции. Ученые в течение пяти лет проводили эксперименты, изучая новый метод подавления волнового сопротивления, который заключается в том, что из щелевого сопла на верхнюю поверхность крыла выдувается струя сжатого воздуха.

"В 2018 году в аэродинамической трубе ЦАГИ в результате экспериментов были определены оптимальные параметры такой системы управления", - отмечают в институте.

По словам специалистов, такой метод не требует дополнительных затрат энергии. Именно в этом и состоит его главное преимущество. Разработанная техника управления обтеканием ляжет в основу концепций перспективных воздушных судов для улучшения их аэродинамических качеств.

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