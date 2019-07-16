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Источник Правда.Ру

Ученые из России нашли способ борьбы с сильной тряской самолета

Наука » Технологии print

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) нашли новый способ борьбы с сильной тряской самолета, которая возникает на околозвуковых скоростях. 

Сильная тряска возникает из-за волнового сопротивления воздуха и грозит разрушением крыльев воздушного судна из-за усталости конструкции. Ученые в течение пяти лет проводили эксперименты, изучая новый метод подавления волнового сопротивления, который заключается в том, что из щелевого сопла на верхнюю поверхность крыла выдувается струя сжатого воздуха. 

"В 2018 году в аэродинамической трубе ЦАГИ в результате экспериментов были определены оптимальные параметры такой системы управления", - отмечают в институте. 

По словам специалистов, такой метод не требует дополнительных затрат энергии. Именно в этом и состоит его главное преимущество. Разработанная техника управления обтеканием ляжет в основу концепций перспективных воздушных судов для улучшения их аэродинамических качеств. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Шанхайского университета транспорта доказали чрезвычайную опасность ледяного дождя, с которым сталкиваются многие пилоты. Группа исследователей показала, от чего зависит скорость оледенения лайнера и соответствуют ли существующие летные стандарты таким суровым погодным условиям. 

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Темы ученые тряска самолет
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