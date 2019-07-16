Компания Tesla при сборке новой модели Tesla Model 3 не проводит некоторые регламентные проверки ради того, чтобы уложиться в сроки повышения производства электрокаров. Об этом заявил телеканал CNBC со ссылкой на слова рабочих сборочного предприятия компании.
По словам рабочих, в процессе сборки электрокаров проводятся не все положенные регламентом тесты. Трещины элементов Model 3 заделываются изолирующей лентой для экономии времени.
Как пояснили телеканалу в пресс-службе компании, подобная информация является частью анекдотов, которые "вводят в заблуждение и не отражают практику сборки и подлинный характер работы" в Tesla.
Напомним, в течение второго квартала текущего года компания объемы выпускаемых и доставляемых заказчикам электромобилей до рекордных показателей. За три месяца компания доставила более 95 тысяч электрокаров, что в два раза больше, чем в первом квартале 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цена акций Tesla упала на 8,2% после того, как производитель электромобилей заявил о прибыли после падения поставок автомобилей на 31% в первом квартале.
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