В NASA планируют отправить пилотируемую миссию на Марс в 2033 году

Первый пилотируемый полет на Марс должен состояться в 2033 году, несмотря на скептические заявления со стороны ряда американских экспертов. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

По его словам, Луна является своего рода испытательным полигоном, а Марс - конечным пунктом назначения американских астронавтов. "Мы работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Я не исключаю 2033 год", - сказал глава космического управления.

Напомним, накануне независимый научный центр правительства США опубликовал доклад, где говорилось о том, что планы по отправке человека на Марс к 2033 году технически неосуществимы. В документе считают, что такая миссия может состояться не раньше 2037 года.

Ранее "Правда.РУ" писала, что, по словам Джима Брайденстайна, недостаток финансирования не позволил американским астронавтам вернуться на Луну и высадиться на Марсе.

Читайте также: NASA предложило всем желающим отправить свое имя на Марс