Американская компания Microsoft изменила сроки удаления учетных записей пользователей. Аккаунт будет считаться рабочим, если в него заходили хотя бы раз в два года.
В корпорации пояснили, что учетная запись будет активной, если через нее совершались покупки. При этом подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке учитываться не будут.
Аккаунт не удалят, если клиент подписан или имеет сертификат Microsoft, а также если он опубликовал продукт в Microsoft Store (приложение или игра) или зарегистрировался в центре партнеров Microsoft. Удаление не затронет и те аккаунты, на балансе которых есть деньги.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.