В Microsoft решили удалять аккаунты после двух лет бездействия

Американская компания Microsoft изменила сроки удаления учетных записей пользователей. Аккаунт будет считаться рабочим, если в него заходили хотя бы раз в два года.



Онлайн-цензура в действии: соцсети блокируют аккаунты «инакомыслящих» / Новости от 08.08.2018 20:36

В корпорации пояснили, что учетная запись будет активной, если через нее совершались покупки. При этом подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке учитываться не будут.

Аккаунт не удалят, если клиент подписан или имеет сертификат Microsoft, а также если он опубликовал продукт в Microsoft Store (приложение или игра) или зарегистрировался в центре партнеров Microsoft. Удаление не затронет и те аккаунты, на балансе которых есть деньги.