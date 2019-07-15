Недостаток финансирования не позволил американским астронавтам вернуться на Луну и высадиться на Марсе. Такое заявление сделал глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн.
Проблемы с финансированием могут помешать высадке американцев на Луне и в 2024 году. "Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не финансовые риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе", - сказал глава NASA.
Он добавил, что в начале 2000-х годов агентство пыталось вернуться на Луну и высадиться на Марсе, но обе эти программы были слишком затратны по времени и деньгам. Однако сейчас NASA будет действовать быстрее и избегать любых рисков. Оптимизм вселяет и то, что в мае президент Трамп выделил дополнительные 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.
"Мы уже сделали это 50 лет назад. Теперь нужно сконцентрироваться на более крупных вещах, которыми они занимаются, включая Марс", - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter и добавил, что полет на Луну станет первым этапом марсианской программы.
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