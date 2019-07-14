Жители США составляют всего 5 процентов от общего населения планеты, но создают почти треть всего мусора.
Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Соединенные Штаты Америки, сообщает NBC, "мусорная страна", а ее жители - "мастера производить мусор". Среднестатистический американец оставляет после себя примерно четыре с половиной фунта мусора в день, или 1600 фунтов в год.
Столько, указывает NBC, весит двухместный автомобиль или же, например, сразу четыре пианино.
При этом абсолютно во всех странах мира количество производимого мусора также неуклонно растет и будет расти в ближайшие годы - как минимум до 2100 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Франция сбрасывает в Средиземное море наибольшее количество пластиковых отходов среди государств региона.
Читайте также:
Как спасти Подмосковье от столичного мусора.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Глава Еврозоюза Дональд Туск отметил, находясь в Грузии, что распад СССР был благословенным событием для русских. Это был неудачный ответ Владимиру Путину.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Депутат Госдумы Олег Нилов прокомментировал заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о деградации в обществе.