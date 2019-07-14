NBC: США – "мусорная страна", а ее жители – "мастера производить мусор"

Жители США составляют всего 5 процентов от общего населения планеты, но создают почти треть всего мусора.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Соединенные Штаты Америки, сообщает NBC, "мусорная страна", а ее жители - "мастера производить мусор". Среднестатистический американец оставляет после себя примерно четыре с половиной фунта мусора в день, или 1600 фунтов в год.

Столько, указывает NBC, весит двухместный автомобиль или же, например, сразу четыре пианино.

При этом абсолютно во всех странах мира количество производимого мусора также неуклонно растет и будет расти в ближайшие годы - как минимум до 2100 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Франция сбрасывает в Средиземное море наибольшее количество пластиковых отходов среди государств региона.

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