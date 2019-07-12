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Россельхознадзор: Минэкономразвития виновно в массовой гибели пчел

Наука » Экология print

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано связала массовую гибель пчел в России с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. По ее словам, винить в этом нужно Министерство экономического развития, которое отобрало у ведомства полномочия по контролю над производством, хранением и применением пестицидов в агросекторе.


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Сейчас в России официально разрешены около 900 видов химикатов для защиты растений от вредителей, однако их использование более восьми лет не контролируется. Особую опасность представляют вещества, распыляемые с воздуха, поскольку они покрывают ядом большую площадь и угрожают жизни насекомых, животных и даже людей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России с 2011 года не ведут учет пестицидов, которыми обрабатывают фрукты и овощи.

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Темы пчелы химикаты пестициды россельхознадзор минэкономразвития
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