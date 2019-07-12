Метеорологи пообещали скорое возвращение тепла в Москву

Летнее тепло вернется в столичный регион в ближайшее время. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.



Летнее тепло придет в Москву со среды / Новости от 22.04.2019 12:35

По его словам, в первых числах июля средняя температура в Москве оказалась ниже климатической нормы на 1,5 градуса.

"Сегодня - самый холодный день этой недели, а, скорее всего, и июля: в полуденные часы термометр показывает сентябрьское значение +15 градусов. Однако на фоне роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода улучшится уже в выходные: по ночам будет еще прохладно, до +10, а днем температура повысится до +20 градусов", - передает его слова портал НСН.

Специалист добавил, что тепло вернется в столицу уже на следующей неделе - температура днем вновь поднимется до 25 градусов тепла.