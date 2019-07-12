Цифровые сервисы заменят водителей и продавцов через 10 лет

В ближайшие десять лет цифровые технологии почти полностью заменят водителей и продавцов. Такое мнение высказал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов в ходе своего выступления в Сколковском институте науки и технологий.



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"Про почтальона я даже не говорю, формально он существует, но 95 процентов корреспонденции как-то успешно до нас доходит без него. А через 10 лет с очень большой вероятностью - почти 90 процентов по консенсус-прогнозу - к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", - цитирует его слова агентство ТАСС.

По мнению Кузьминкова, эти изменения станут для России серьезным вызовом, поскольку в стране водителями и продавцами работают почти 14 миллионов человек. Цифровое развитие требует глобальных изменений общества. Людям предстоит привыкнуть к тому, что самые массовые профессии уйдут в прошлое, заключил ректор.