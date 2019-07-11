Роскачество: смартфон в заднем кармане может повлечь взрыв батареи

Ни один человек не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей, но взрыва или же возгорания девайса избежать можно.



Телефон взорвался в кармане у рязанского школьника с ДЦП

Об этом заявили специалисты Роскачества.

Эксперты рекомендуют использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем.

Крайне не рекомендуется также, предупреждают в Роскачестве, допускать перегрева устройства — например, гаджет не стоить оставлять под прямыми солнечными лучами или же класть под подушку.

Не стоит во время зарядки смартфона запускать энергоемкие, "тяжелые" процессы — это грозит дополнительным нагревом батареи и сокращением срока ее службы.

В заднем кармане брюк носить мобильный телефон опасно, предупреждают в Роскачестве — если сесть на твердую поверхность, можно спровоцировать настоящий взрыв аккумулятора.

Не стоит эксплуатировать девайс, если батарея на нем вздулась, предупреждают специалисты.