Компания Huawei, которая оказалась под американскими санкциями изучает российский технологический сектор для использования российских технологий в своих устройствах. Также китайский производитель поднимал вопрос о создании совместных предприятий с российскими компаниями.
В частности, представители Huawei вели переговоры с разработчиками процессоров "Эльбрус" и создателями операционной системы "Альт". Российские процессоры хотели интегрировать в севера Huawei, но на данный момент переговоры находятся на ранней стадии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания АО "МЦСТ" разрешила пользователям бесплатно загружать операционную систему "Эльбрус".
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