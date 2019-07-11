Huawei хочет устанавливать процессоры "Эльбрус" в свои устройства

Компания Huawei, которая оказалась под американскими санкциями изучает российский технологический сектор для использования российских технологий в своих устройствах. Также китайский производитель поднимал вопрос о создании совместных предприятий с российскими компаниями.



Российские ученые создадут новый суперкомпьютер на базе «Эльбруса» / Новости от 13.11.2018 15:28

В частности, представители Huawei вели переговоры с разработчиками процессоров "Эльбрус" и создателями операционной системы "Альт". Российские процессоры хотели интегрировать в севера Huawei, но на данный момент переговоры находятся на ранней стадии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания АО "МЦСТ" разрешила пользователям бесплатно загружать операционную систему "Эльбрус".

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