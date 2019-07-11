Роскомнадзор провел исследование с целью выяснить, какие самые частые жалобы у российских абонентов к операторам сотовой связи.
Примечательно, что во втором квартале текущего граждане Российской Федерации стали на 21,5% чаще жаловаться на операторов, чем, например, в первом квартале этого года.
Роскомнадзор отмечает, что претензии российских абонентов к "большой четверке" операторов — МТС, Теле2, Мегафона и Билайна — различаются.
Клиенты Мегафона и МТС, например, чаще всего не соглашаются с суммой выставленного им оператором счета — 39% и 40% соответственно.
Абоненты Билайна и Tele2 же в свою очередь жаловались на подключение дополнительных платных услуг без их согласия — 38% и 36% соответственно.
На качество связи жаловались 25% абонентов Билайна, сообщает Роскомнадзор. На качество связи у МТС жаловались 20% россиян, у Теле2 — 15%, а у Мегафона — лишь 12%.
Российское ведомство отмечает, что наказать операторов, например, за плохую связь не представляется возможным — в российском законодательство просто-напросто не прописаны параметры качества связи.
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