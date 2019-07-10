Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели

Наука print

Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели, читателям "Правды.Ру" рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

— Погода мало чем будет отличаться от вчерашней и сегодняшней вплоть не только до выходных, а практически до 18 июля. То есть ближайшие 8-10 дней погода будет определяться обширным малоподвижным циклоном, который распростерся от севера Архангельской области, Карелии, Ленинградской области, Финского залива и республик Балтии, включая Эстонию и границу Латвии и Литвы, на западе — практически до Смоленска, Белоруссии, а на юге — до границы с Харьковом и Донецком.

Обычно такие циклоны сохраняются до десяти дней, может до двух недель. А у нас он возник практически с конца июня и уже две недели существует.

Среднесуточная температура и в Москве, и по всему Подмосковью, если сегодня и завтра она где-то на 1,5-2 градуса ниже нормы, то к выходным дойдет до 3-3,5.

Теперь об осадках. Сегодня осадки идут и всю ночь шли на востоке, то есть это Рязань, Нижегородская область, по Оке, Павловский район — тут за всю ночь выпало до трети месячной нормы осадков. Завтра мы ждем более интенсивные осадки по северо-востоку. Здесь во второй половине дня будут интенсивные осадки. Выпадет, возможно, до 5-10% месячной нормы, июль — один из самых дождливых месяцев.

У нас июнь был очень засушливый, сухой, с дефицитом осадков, осадки мы получили только в последние пять дней за счет этого циклона. Но все равно за счет аномально теплой погоды в июне мы получили среднемесячную температуру по реперной точке ВДНХ более чем на 3 градуса выше нормы. Так вот первые две декады июля будут где-то на полтора градуса ниже нормы. И только начиная с 18-19 июля мы подойдем близко к июльским нормам.

Июнь у нас оказался теплее, чем июль. То есть июнь по температуре шел, как июль, несмотря на кратковременное похолодание, и с сильным дефицитом осадков. Но это дефицит почти восполнен за счет последних пяти дней. В июле у нас дефицита осадков не будет.

Температурных рекордов мы уже в июле не ждем. То есть такой жары, как была, до 20-23 июля точно не будет. В те дни, может быть, будет 27 и 28 градусов, но это все июльская норма, но никак не аномалия.

Это хорошо. С точки зрения сельского хозяйства и снижения угрозы пожаров это все прекрасно. У нас ничего уже не будет гореть, раз июль такой прохладный и с дождями. Это значит, что пожароопасность у нас не будет повышена по всему Подмосковью, во Владимирской, Ярославской, Смоленской, Тверской областях, Рязани — где торфяники.

Потом, у нас была очень мягкая зима и слабое половодье. Сейчас эти осадки, хотя они, конечно, не зимние, по крайней мере, нивелируют приток по Оке, помогут судоходству.

И плюс у нас каждый девятый житель в стране, 15 миллионов из 144, живет в Москве и Подмосковье. Так вот водохранилища у нас были наполнены не полностью. Все, которые питают наш мегаполис. Все эти дожди помогают пополнить и не допустить снижения до критического уровня воды в верхних бассейнах Волги.

Еще проблема: нам грозила засуха в Центрально-Черноземной зоне. Там были суховеи, уже засуха была. Сейчас там все пролило дождями и еще прольет. То есть мы, в общем-то, вред урожаю за счет засухи практически нивелируем. Как раз в третьей декаде начнется жатва, погода будет сухая и теплая, как раз для того чтобы убрать. То есть все складывается как надо.

На обывательском уровне это может быть некомфортно. Хотелось бы, чтобы июль был такой же, как июнь. А с точки зрения сельского хозяйства это очень удачно.

Что касается грибов, готовьте кузовки, потому что лес за эти дни пропитается влагой. И в отличие от прошлогоднего безгрибного сезона в Подмосковье, грибы в конце июля пойдут.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы июль погода юрий варакин гидрометцентр
Обсудить
Актуальная аналитика
Финансы
Долги россиян перестанут попадать к "черным коллекторам"
Техника красоты
Эффективные способы, которые помогут ускорить метаболизм
Советское наследие
Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю
Новости Все >
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели
Гинер все продал? ЦСКА сменил конечного бенефициара
Почему несистемная оппозиция так боится проверки подписей избирателей
Банда и младший брат Кангвы стали футболистами тульского "Арсенала"
Петербуржцы смогут проголосовать на 92 участках за пределами города
ФСИН: из колонии Кокорина и Мамаева не было побега
Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Зюганов обвинил "некоторых чиновников" в ненависти к России
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Почему несистемная оппозиция так боится проверки подписей избирателей
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
В Екатеринбурге 7-летний мальчик работает кондуктором автобуса
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком в Москве
Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
В минской песочнице приковали игрушки цепями
Ройзман раскритиковал реакцию Госдумы на выходку грузинского журналиста
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ