Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели

Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели, читателям "Правды.Ру" рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

— Погода мало чем будет отличаться от вчерашней и сегодняшней вплоть не только до выходных, а практически до 18 июля. То есть ближайшие 8-10 дней погода будет определяться обширным малоподвижным циклоном, который распростерся от севера Архангельской области, Карелии, Ленинградской области, Финского залива и республик Балтии, включая Эстонию и границу Латвии и Литвы, на западе — практически до Смоленска, Белоруссии, а на юге — до границы с Харьковом и Донецком.

Обычно такие циклоны сохраняются до десяти дней, может до двух недель. А у нас он возник практически с конца июня и уже две недели существует.

Среднесуточная температура и в Москве, и по всему Подмосковью, если сегодня и завтра она где-то на 1,5-2 градуса ниже нормы, то к выходным дойдет до 3-3,5.

Теперь об осадках. Сегодня осадки идут и всю ночь шли на востоке, то есть это Рязань, Нижегородская область, по Оке, Павловский район — тут за всю ночь выпало до трети месячной нормы осадков. Завтра мы ждем более интенсивные осадки по северо-востоку. Здесь во второй половине дня будут интенсивные осадки. Выпадет, возможно, до 5-10% месячной нормы, июль — один из самых дождливых месяцев.

У нас июнь был очень засушливый, сухой, с дефицитом осадков, осадки мы получили только в последние пять дней за счет этого циклона. Но все равно за счет аномально теплой погоды в июне мы получили среднемесячную температуру по реперной точке ВДНХ более чем на 3 градуса выше нормы. Так вот первые две декады июля будут где-то на полтора градуса ниже нормы. И только начиная с 18-19 июля мы подойдем близко к июльским нормам.

Июнь у нас оказался теплее, чем июль. То есть июнь по температуре шел, как июль, несмотря на кратковременное похолодание, и с сильным дефицитом осадков. Но это дефицит почти восполнен за счет последних пяти дней. В июле у нас дефицита осадков не будет.

Температурных рекордов мы уже в июле не ждем. То есть такой жары, как была, до 20-23 июля точно не будет. В те дни, может быть, будет 27 и 28 градусов, но это все июльская норма, но никак не аномалия.

Это хорошо. С точки зрения сельского хозяйства и снижения угрозы пожаров это все прекрасно. У нас ничего уже не будет гореть, раз июль такой прохладный и с дождями. Это значит, что пожароопасность у нас не будет повышена по всему Подмосковью, во Владимирской, Ярославской, Смоленской, Тверской областях, Рязани — где торфяники.

Потом, у нас была очень мягкая зима и слабое половодье. Сейчас эти осадки, хотя они, конечно, не зимние, по крайней мере, нивелируют приток по Оке, помогут судоходству.

И плюс у нас каждый девятый житель в стране, 15 миллионов из 144, живет в Москве и Подмосковье. Так вот водохранилища у нас были наполнены не полностью. Все, которые питают наш мегаполис. Все эти дожди помогают пополнить и не допустить снижения до критического уровня воды в верхних бассейнах Волги.

Еще проблема: нам грозила засуха в Центрально-Черноземной зоне. Там были суховеи, уже засуха была. Сейчас там все пролило дождями и еще прольет. То есть мы, в общем-то, вред урожаю за счет засухи практически нивелируем. Как раз в третьей декаде начнется жатва, погода будет сухая и теплая, как раз для того чтобы убрать. То есть все складывается как надо.

На обывательском уровне это может быть некомфортно. Хотелось бы, чтобы июль был такой же, как июнь. А с точки зрения сельского хозяйства это очень удачно.

Что касается грибов, готовьте кузовки, потому что лес за эти дни пропитается влагой. И в отличие от прошлогоднего безгрибного сезона в Подмосковье, грибы в конце июля пойдут.