Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp

Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy.



Шпиономания и фейки: хакеры пролили свет на методы борьбы с «российской пропагандой» / Новости от 03.12.2018 21:05

Об этом сообщается на официальном сайте международной компании.

Программа-шпион способна наблюдать практически за всеми действиями пользователя в его гаджете — например, читать как обычные, так и секретные чаты в даже защищенных мессенджерах.

Так, сообщают специалисты, новая версия программы-шпиона может читать чаты, использующие шифрование — например, чаты Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. Версия FinSpy на iOS может скрывать следы взлома, а версия на Android способна получать права пользователя и выполнять операции на устройстве, отмечают в "Лаборатории Касперского".

Сообщается, что хакеры могут установить данную программу-шпион на устройство лишь в том случае, если у нее есть физический доступ к нему. Но если гаджет имеет устаревшую версию Android, то злоумышленники могут "заразить" FinSpy и удаленно — например, чем SMS или push-уведомление.

Чтобы не стать жертвами шпионской программы FinSpy, отмечают в "Лаборатории Касперского", не стоит оставлять свои мобильные устройства незаблокированными и сообщать кому-либо свои пароли; также, отмечают специалисты, устанавливать приложения можно только из официальных магазинов, а переходить по подозрительным ссылкам строго запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предупредила об опасности ссылок на новый сезон популярного телесериала "Игра престолов".

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