Российские ученые создали радар для обнаружения наркотиков

Специалисты ГК "Ростех" создали оснастили беспилотник специальным радаром, который может сканировать территорию на предмет наличия наркотических веществ. Система обнаружения использует безопасный для человека лазер, который выявляет спектр рассеяния.



Беспилотник ижевского производства помог поймать поджигателя в Тюменской области / Новости от 15.05.2019 14:20

Радар может идентифицировать разные типы наркотических веществ. Если беспилотник оснастить камерой, то он может показать предполагаемое место закладки. Чувствительность лазера настолько высока, что может уловить незначительные остатки наркотических средств на одежде или руках человека, который делал закладку.

Руководитель Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин высоко оценил разработку ученых, поскольку преступники часто обмазывают контейнеры с наркотиками сильно пахнущими веществами, которые притупляют нюх собак.