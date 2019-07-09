Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы

Президент России Владимир Путин не поддержал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.



Энергоресурсы и возможности России колоссальны, - Путин / Новости от 03.10.2018 16:34

"Вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке, часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, порой - я не побоюсь этого слова - просто мракобесие", - сказал глава государства, выступая на саммите по производству и индустриализации (GMIS).

Отказ от прогресса в лучшем случае позволит "законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных". В таком случае сотни миллионов людей на планете будут лишены доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, образованию и другим благам цивилизации, считает российский лидер.

"Такая архаика - это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам. Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?", - риторически спросил президент.

Владимир Путин выразил надежду, что остановить движение человечестве вперед уже не получится. "Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры или переселиться в пещеры, но остановить движение человечества вперед - это невозможно и абсолютно бессмысленно", - заключил он.