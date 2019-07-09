Президент России Владимир Путин не поддержал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
"Вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке, часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, порой - я не побоюсь этого слова - просто мракобесие", - сказал глава государства, выступая на саммите по производству и индустриализации (GMIS).
Отказ от прогресса в лучшем случае позволит "законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных". В таком случае сотни миллионов людей на планете будут лишены доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, образованию и другим благам цивилизации, считает российский лидер.
"Такая архаика - это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам. Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?", - риторически спросил президент.
Владимир Путин выразил надежду, что остановить движение человечестве вперед уже не получится. "Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры или переселиться в пещеры, но остановить движение человечества вперед - это невозможно и абсолютно бессмысленно", - заключил он.
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