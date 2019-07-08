Ученые из Сибири: 10% встреч с медведем кончаются для человека гибелью

Специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН поделились рекомендациями о том, как избежать встречи с бурыми медведями.

Перечень советов опубликован на официальном сайте организации.

Ученые проанализировали 664 нападения медведей на людей с 2000 по 2015 годы по всему миру. 10% встреч с хищником заканчивались для человека гибелью.

Исследователи из Сибири считают, что в большинстве случаев нападение провоцируют рискованные, легкомысленные и необдуманные действия человека.

Согласно предоставленной учеными информации, 50% столкновений случаются из-за встречи человека и медведицы с медвежатами, 20% встреч являются совершенно случайными, 17% вызвано присутствием собака, 10% стрельбой или ранением, а 5% столкновений происходят из-за продуктов питания.

Следовательно, указывают исследователи, чтобы избежать встречи с медведем, не стоит ходить в заповедники с собаками. Но и в одиночестве ходить не стоит, предупреждают ученые. Также стоит издавать как можно больше шума, поскольку звуки предупредят зверя о приближении человека.

Чаще всего, указывают специалисты из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, завидев большую группу людей, медведь не нападет, а убегает.