В Смоленске археологи нашли останки одного из приближенных Наполеона

В ходе раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологи обнаружили останки, принадлежащие, вероятно, генералу Гюдену — одному из приближенных Наполеона.



Что нашли археологи под Московским Кремлём / Новости от 16.06.2019 14:53

Об этом сообщила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Гюден, напоминает специалист, был убит в битве при Валутиной горе и, согласно источникам, похоронен именно на Королевском бастионе в Смоленске. По словам Катасоновой, найденные археологами останки принадлежат генералу "с большой долей вероятности".

У останков, указывает она, отсутствует левая нога. Как раз такое ранение, указывает специалист, получил в бою и Гюден.

Со стопроцентной уверенностью утверждать, что это действительно останки французского генерала, признала Мария Катасонова, можно будет лишь после ДНК-экспертизы.

Мария Катасонова также отметила, что Гюден — один из наиболее известных генералов Франции. Имя его, например, дважды упоминается на легендарной Триумфальной арке в Париже.

Похоронили же его, цитирует историков Катасонова, "как великого воина".

Если станет ясно, что останки принадлежат генералу Гюдену, состоится их перезахоронение во Франции, отметила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив.