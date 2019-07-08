Маск порассуждал о политическом строе Марса и русской революции

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал идеи российского революционера Михаила Бакунина идеалистичными.



Илон Маск ответил в Twitter российскому телеканалу / Новости от 13.02.2019 10:58

Напомним, что русский мыслитель проповедовал идеи социального анархизма.

"Желание полной анархии заканчивается, когда вам нужно позвонить по телефонному номеру экстренной службы", написал Илон Маск в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.

Хотя, признал Маск, "максимальная свобода действий человечества кажется правильной целью".

В комментариях под постом главу SpaceX спросили, какой политический режим будет на Марсе после колонизации Красной планеты.

Илон Маск пообещал, что законы на Марсе будут короткими — в длине, убежден мужчина, "есть обман". Также Маск хотел бы, чтобы абсолютно любое правило могло быть снято 40% населения Красной планеты.