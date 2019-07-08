Глава компании SpaceX Илон Маск назвал идеи российского революционера Михаила Бакунина идеалистичными.
Напомним, что русский мыслитель проповедовал идеи социального анархизма.
"Желание полной анархии заканчивается, когда вам нужно позвонить по телефонному номеру экстренной службы", написал Илон Маск в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.
Хотя, признал Маск, "максимальная свобода действий человечества кажется правильной целью".
В комментариях под постом главу SpaceX спросили, какой политический режим будет на Марсе после колонизации Красной планеты.
Илон Маск пообещал, что законы на Марсе будут короткими — в длине, убежден мужчина, "есть обман". Также Маск хотел бы, чтобы абсолютно любое правило могло быть снято 40% населения Красной планеты.
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