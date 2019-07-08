NASA произведет 11-килограммовый луноход MoonRanger.
Стоимость аппарата составить 6 миллионов долларов.
Ожидается, что запуск MoonRanger состоится в 2021 году. Луноход сможет проработать на поверхности спутника планеты Земля как минимум неделю.
Аппарат будет разведывать подходящее место для высадки пилотируемой экспедиции на Луну, которая состоится уже в 2024 году. MoonRanger составит трехмерную карту интересующего NASA участка Луны.
Отметим, что окончательно этот участок еще не определен, но находиться он скорее всего будет в приполярных областях. Там расположены пещеры, теоретически пригодные для строительства постоянной обитаемой базы.
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