Трамп не исключил существования НЛО

Президент США Дональд Трамп не исключил существования неопознанных летающих объектов (НЛО).



Заменили радары и началось: летчики США рассказали о встречах с НЛО / Новости от 28.05.2019 14:58

"Лично я склонен сомневаться в существовании НЛО. Я не верю, но знаете, наверно все возможно", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В мае пилоты Военно-морских сил США сообщали о "странных объектах", которые двигались в небе на гиперзвуковых скоростях. По словам американского президента, в мире всегда будут люди, "которые утверждают, что они что-то видели".

В июне сенат США провел закрытые слушания по проблеме НЛО. На них присутствовали американские пилоты, которые якобы неоднократно видели в небе неопознанные объекты. В конгрессе заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу, поскольку под угрозу ставится безопасность летчиков.

Ранее ВМС США приступили к созданию инструкции для персонала по информированию о случаях столкновений с НЛО. Они послужат источников для анализа информации о возможном существовании пришельцев.