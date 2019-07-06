Президент США Дональд Трамп не исключил существования неопознанных летающих объектов (НЛО).
"Лично я склонен сомневаться в существовании НЛО. Я не верю, но знаете, наверно все возможно", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В мае пилоты Военно-морских сил США сообщали о "странных объектах", которые двигались в небе на гиперзвуковых скоростях. По словам американского президента, в мире всегда будут люди, "которые утверждают, что они что-то видели".
В июне сенат США провел закрытые слушания по проблеме НЛО. На них присутствовали американские пилоты, которые якобы неоднократно видели в небе неопознанные объекты. В конгрессе заявили, что очень серьезно относятся к этому вопросу, поскольку под угрозу ставится безопасность летчиков.
Ранее ВМС США приступили к созданию инструкции для персонала по информированию о случаях столкновений с НЛО. Они послужат источников для анализа информации о возможном существовании пришельцев.
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