На Аляске зафиксировали рекордную жару

В крупнейшем городе американского штата Аляска - Анкоридже - была зафиксирована самая высокая температура воздуха за все время метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.



Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней / Новости от 26.06.2019 13:45

Как уточняет издание Associated Press, температура в четверг, 4 июля, достигла 32,2 градуса по Цельсию. Это является рекордным показателем с 1969 года, тогда воздух прогрелся до 29,4 градусов.

"Подобные экстремальные погоды становятся все более вероятными в теплеющем мире", - сказал специалист Аляскинского университета в Фэрбенксе Рик Томас.

По данным специалистов, сильная жара в штате вызвана влиянием области высокого давления, которая установилась над юго-центральной частью Аляски.