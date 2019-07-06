В крупнейшем городе американского штата Аляска - Анкоридже - была зафиксирована самая высокая температура воздуха за все время метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Как уточняет издание Associated Press, температура в четверг, 4 июля, достигла 32,2 градуса по Цельсию. Это является рекордным показателем с 1969 года, тогда воздух прогрелся до 29,4 градусов.
"Подобные экстремальные погоды становятся все более вероятными в теплеющем мире", - сказал специалист Аляскинского университета в Фэрбенксе Рик Томас.
По данным специалистов, сильная жара в штате вызвана влиянием области высокого давления, которая установилась над юго-центральной частью Аляски.
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