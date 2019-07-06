Более десяти миллионов пользователей Android пострадали, загрузив из сервиса Google Play приложение Updates for Samsung, предлагающее получить пакет обновлений от якобы официального разработчика.
Как сообщает компания CSIS, работающая в сфере кибербезопасности, после установки приложения пользователи оказывались на странице со множеством рекламных объявлений. Убрать их можно было за 9 долларов. Программа также предлагает годовую подписку на обновления смартфона за 34,9 доллара. Подписка осуществляется не через сервис GooglePlay. При оплате приложение получает доступ к кредитной карте пользователя.
В Updates for Samsung есть возможность загрузить обновления бесплатно. Однако скорость скачивания в этом случае составляет всего лишь 56 килобайт в секунду. Соединение постоянно прерывается, что делает загрузку невозможной, подчеркивают специалисты.
Эксперты компании советуют пользователям устанавливать обновления только из меню настроек смартфона.
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