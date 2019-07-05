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Источник Правда.Ру

Ученые из Греции раскрыли совершенное 33 тысячи лет назад убийство

Наука print

Во времена Второй мировой войны в пещере Чокловина, что в Румынии, был обнаружен череп со следами от нескольких тяжелых травм.

Выяснилось, что черепу примерно 33 тысячи лет.

На протяжении долгого времени научное сообщество не могло точно определить точную причину смерти человека. Недавно, благодаря современным методам судебной экспертизы, это наконец-то удалось сделать.

Версий убийства всегда казалась ученым правдоподобнее множества остальных, и группа ученых из Университета Крита в Греции нашла весомые доказательства в ее пользу.

Чтобы точно установить характер повреждения, исследователи воссоздали копии головы из материала, который отлично имитирует свойства настоящей человеческой кости.

Изготовив макет черепа, ученые из Греции бросали его с высоты и били бейсбольной битой. Удивительно, но эксперты били его даже куском вулканической породы — потенциальным орудием убийства.

Используя компьютерную томографию, ученые обнаружили, что вокруг переломов нет никаких признаков заживления — значит, версия о том, что жертва получила травму, а затем выздоровела, исключается.

Теория же о том, что травмы были нанесены уже после смерти, также исключается — ведь в этом случае, поясняют эксперты, кости человека стали бы старыми и сухими, а перелом имели бы острые края. Осколки костей черепа же, указывают ученые, плавно утекли внутрь него — это говорит о наличии мягкой мозговой ткани внутри черепа в момент смерти.

Так, ученые выяснили, что первую травму человек получил после падения на землю с высоты собственного же роста. Вторая же травма — вдавленный перелом — была сделана тупым предметом, что говорит о встрече человека со своим убийцей лицом к лицу.

Удары пришлись на правую часть головы человека. Это свидетельствует о том, что преступник был левшой.

Сегодня бы причиной смерти несчастного судмедэксперты назвали черепно-мозговую травму, заключают сотрудники Университета Крита в Греции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители цивилизации майя, по мнению американских антропологов, просто-напросто сами поубивали друг дружку.

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Темы наука череп скелет греция ученые человек убийство
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