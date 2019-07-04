Кладбища больше неэффективны, ученые ищут аналоги захоронениям

В США активно ищут новые способы избавиться от человеческих останков с наименьшими последствиями для экологии. Например, Вашингтон стал первыми штатом в США, который узаконил создание компоста из умерших людей. А в Калифорнии уже начали удобрять леса прахом после кремации.



Частные кладбища могут появиться в России — видео...

Одно из самых главных изобретений в области захоронений было сделано в 1999 году шведским биологом Сюзанной Вииг-Масак. Она придумала метод быстрой заморозки, в результате которого получают перегной. Полученный измельченный органический материал помещают в биоразлагаемую посуду, а затем закапывают в землю.

После этого открытия многие пытались организовать инновационный бизнес на ритуальных услугах с выгодой для окружающей среды, но ни у кого не получилось. Недавно в Кремниевой долине вновь образовался стартап, который занимается уникальным захоронением.

Предприниматели предлагают американцам похоронить близкого человека под деревом секвойи. После кремации они смешивают пепел со специальной жидкостью, которая делает из его хорошее удобрение. Владельцы стартапа не случайно выбрали именно секвойи, а из-за того, что эти деревья могут расти более 700 лет.