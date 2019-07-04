Российские власти проверят влияние сетей 5G на здоровье

Российские власти хотят успокоить общественность, которая считает, что сети 5G негативно влияют на человеческий организм. Поэтому в ближайшее время профильные министерства - Минздрав и Минсвязь займутся исследованиями влияния сетей 5G на здоровье человека.



«Мегафон» впервые в России осуществил международный звонок в сети 5G / Новости от 06.06.2019 11:41

Если специалистам удастся научно обосновать безвредность 5G-сетей, то в дальнейшем это облегчит создание инфраструктуры сети пятого поколения на территории РФ.

Поскольку санитарные правила для мобильной связи утверждены в России еще в начале 2000-х годов, и не учитывают результаты международных исследований, которыми руководствуются все развитые страны.