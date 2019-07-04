Российские власти хотят успокоить общественность, которая считает, что сети 5G негативно влияют на человеческий организм. Поэтому в ближайшее время профильные министерства - Минздрав и Минсвязь займутся исследованиями влияния сетей 5G на здоровье человека.
Если специалистам удастся научно обосновать безвредность 5G-сетей, то в дальнейшем это облегчит создание инфраструктуры сети пятого поколения на территории РФ.
Поскольку санитарные правила для мобильной связи утверждены в России еще в начале 2000-х годов, и не учитывают результаты международных исследований, которыми руководствуются все развитые страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.