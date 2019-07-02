"Корпорация "Иркут" планирует заказать у американской компании United Technologies 20 силовых установок для самолетов МС-21. В комплект одной силовой установки входит два двигателя. Поставка будет осуществлена на основе контракта, который был заключен между компаниями в 2012 году.
"Иркут" выбрала компанию United Technologies в качестве основного поставщика силовых установок для самолетов МС-21 еще в 2009 году. Двигатели - единственная импортная часть российского самолета. 20 комплектов PW1400G доставят в Россию с 2020 до 2023 года.
Двигатели предназначены для самолетов, которые пополнят парк авиакомпаний Red Wings и "Аэрофлот". Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов утверждал, что МС-21 могут оснащаться двигателями российского производства ПД-14, если United Technologies по каким-то причинам откажется от сотрудничества с Россией.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении производителя самолетов МС-21 предлагать клиентам две комплектации. Российские самолеты МС-21 могут поставляться с российскими, либо американскими двигателями.
Читайте также:
Компании США потеряли $200 млн после отказа от поставок материалов для МС-21
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.