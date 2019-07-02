"Иркут" закупит еще 40 американских двигателей для МС-21

"Корпорация "Иркут" планирует заказать у американской компании United Technologies 20 силовых установок для самолетов МС-21. В комплект одной силовой установки входит два двигателя. Поставка будет осуществлена на основе контракта, который был заключен между компаниями в 2012 году.



Третий лайнер МС 21 300 в небе над Иркутском: полет нормальный / Новости от 16.03.2019 13:07

"Иркут" выбрала компанию United Technologies в качестве основного поставщика силовых установок для самолетов МС-21 еще в 2009 году. Двигатели - единственная импортная часть российского самолета. 20 комплектов PW1400G доставят в Россию с 2020 до 2023 года.

Двигатели предназначены для самолетов, которые пополнят парк авиакомпаний Red Wings и "Аэрофлот". Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов утверждал, что МС-21 могут оснащаться двигателями российского производства ПД-14, если United Technologies по каким-то причинам откажется от сотрудничества с Россией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении производителя самолетов МС-21 предлагать клиентам две комплектации. Российские самолеты МС-21 могут поставляться с российскими, либо американскими двигателями.

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